В Узбекистане будет внедрена система измерения ТВ-аудитории

Национальный медиа-совет, презентованный 29 мая, объявил о внедрении системы измерения телевизионной аудитории в Узбекистане.

Сегодня, согласно обнародованным данным, рынок телевизионной рекламы в стране оценивается в 22 млн долларов США, а объем рекламных затрат на душу населения составляет всего 0,5−0,7 долларов. Из двадцатки крупнейших мировых рекламодателей на отечественном медиа-рынке присутствуют шесть компаний. Для сравнения: на Украине их 12, в России и Казахстане — 16.

Среди причин недостаточного интереса рекламодателей к телевидению Узбекистана — качество контента и законодательные ограничения. По закону, на час эфира должно приходиться не более 6 минут рекламы, в США — не более 16 минут, в Китае — 12, в Казахстане, России и странах Европы — 9. Еще одна причина, сдерживающая рынок телерекламы, — отсутствие системы измерения аудитории, то есть рейтингов.

В связи с этим Национальный медиа-совет провел тендер на организацию системы измерения аудитории телевидения в Узбекистане. К участию в нем были приглашены такие международные компании, как GFK, Nielsen, Atmosphere Group и Kantar TNS, ставшая по итогам отбора победителем.

Согласно техническому заданию, измерение будет проведено среди населения 18 городов Узбекистана в два этапа. В процессе задействуют измерительное оборудование — «пиплметры». Объем отчетной выборки на первом этапе (2018−2019 годы) составит 400 семей, на втором (2020−2022 годы) — увеличится до 550 семей. Бюджет исследования составит 4,27 млн долларов.

Результаты исследования будут отражать телевизионные предпочтения жителей Узбекистана. Кроме данных об аудитории по стране, будет представлена информация об аудитории в отдельно взятых 18 городах, представляющих особый интерес с точки зрения развития телевизионного и рекламного рынка.

«Мы хотим, чтобы в Узбекистане была внедрена современная и международно признанная система измерения рейтинга. Причем рейтинга не какого-либо канала в целом, а отдельной передачи. Таким образом, мы придем к рейтингу телепередач», — заявил председатель наблюдательного совета Национального медиа-совета Асаджон Ходжаев.

По его словам, сейчас национальные и международные рекламные компании вкладывают средства в телевизионный рынок Узбекистана, не имея достаточной аналитической информации по эффективности вложенных средств. Новая система поможет сделать рынок более прозрачным и выделить «смотрибельные» телеканалы, которые будут интересны рекламодателям.

«Ожидается, что в течение двух лет с момента внедрения телеизмерения объем телевизионного рынка увеличится примерно в два раза» — отметил председатель Национального медиа-совета Равшан Джураев.

Национальный медиа-совет — профессиональное отраслевое объединение, учредителем которого выступили телерадиокомпании, операторы кабельного и цифрового вещания и рекламные агентства Узбекистана. В числе его задач — удовлетворение общественной потребности в реальной информации по вопросам телевещания и телеизмерений, разработка нормативно-правовых актов относительно телевидения, рекламы и охраны прав интеллектуальной собственности, а также обучение медийных специалистов.

Сегодня в Узбекистане работают более 40 телеканалов, в том числе 14 — в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 13 региональных и 15 частных.