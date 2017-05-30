TPS предлагает безлимитный ночной доступ в интернет с линейкой тарифов «Вливайся»

Теперь абоненты интернет-провайдера TPS смогут пользоваться интернетом с 00:00 до 09:00 без ограничения трафика.

Во все времена для человека проблема самореализации является одной из самых важных, но удовлетворение этой потребности для разных стран и народов в разные времена достаточно сильно отличалось по направлению, формам и содержанию.

Определяющей чертой современного общества является интернет, в котором реализуется целый спектр ценностей, мотивов, видов творчества, работы и деятельности: коммуникативные, деловые, образовательные, развлекательные, игровые. Наиболее активными пользователями глобальной сети являются подростки и молодежь, проводящие ежедневно в сети большое количество времени.

Интернет сильно влияет на формирование мировоззрения, отношение к действительности, из которых следуют соответствующие модели поведения. Но в силу того, что он получил широкое распространение лишь недавно, крупных исследований, изучающих влияние интернета на подрастающее поколение, еще нет. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в разработке всех аспектов нахождения личности в интернет-пространстве, и проблемы самореализации в частности.

На сегодняшний день существует множество компаний, предоставляющих услуги по доступу к интернету. Передовые технологии, выгодные тарифные планы и продуманные сегментированные услуги — вот что отличает конкурентоспособную компанию.

В качестве примера можно привести один из лидирующих интернет-провайдеров Узбекистана — TPS. Компания, которая более 17 лет занимается предоставлением услуг по всей республике, успешно вошла на рынок телекоммуникаций, где стабильно закрепилась, как надежный и качественный партнер.

Одной из отличительных черт TPS является сегментирование тарифных планов. Найти для себя подходящий по соотношению цена/качество/трафик/скорость тарифный план может любой потенциальный абонент компании.

Система бонусов, акции и подарки, конкурсы и благотворительные компании, одни из лучших медиапорталов в Узбекистане (player.uz и topmusic.uz), являющиеся внутренними ресурсами, круглосуточная техническая поддержка и качественный интернет — все это можно получить, став абонентом TPS.

В целях соответствия потребностям интернет-пользователей компания обновила линейку тарифных планов «Вливайся», при этом добавив в нее безлимитные ночи.

Тарифный план «Вливайся»: платите только за дневной израсходованный трафик.

Скорость интернет — до 10 Мбит/сек.

Скорость Tas-IX — до 50 Мбит/сек.

Скорость на внутренние ресурсы — до 100 Мбит/сек.

Трафик днем — до 44000 Мбайт.





Новые тарифные планы пришлись по вкусу большинству существующих абонентов, а также привлекли внимание новых пользователей, получив много положительных отзывов на странице компании в социальной сети Facebook.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами по технологии FTTB и ADSL можно на сайте провайдера tps.uz.

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