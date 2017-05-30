Школа-интернат имени Абдуллы Орипова откроется в Карши

В школе-интернате имени Абдуллы Орипова, создаваемой в Карши, ученики будут углубленно изучать узбекской язык и литературу.

Специализированная школа-интернат с углубленным изучением узбекского языка и литературы имени Абдуллы Орипова откроется в Карши. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Узбекистана 24 мая, сообщила Norma.uz.

Школа-интернат примет 30 учеников в 5−8 классы в 2017—2018 учебном году. С 2018—2019 учебного года такое же количество учеников будет приниматься только в 5 класс.

Для нужд нового образовательного учреждения реконструируется учебное здание центра «Баркамол авлод» в Карши, будут построены общежитие и столовая на 50 мест. Школу-интернат оснастят учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методическими комплексами, методическими пособиями и художественной литературой.

Министерство народного образования совместно с Государственным центром тестирования проведет тестовые испытания по узбекскому и иностранному языку и психолого-педагогическую диагностику для отбора в школу-интернат одаренных учеников.