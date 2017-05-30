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Фото: chpl.ru

Хоккейный клуб «Бинокор» завоевал «бронзу» турнира в Сочи (+фото)

Ташкентский хоккейный клуб занял второе место фестиваля «Планета чемпионов».

Сегодня, 11:46   Спорт  

Хоккейный клуб из Узбекистана занял второе место международного фестиваля «Планета чемпионов», который состоялся 24−27 мая на Олимпийских объектах Сочи (Россия). Об этом «Газете.uz» сообщил капитан команды Алишер Азимов.

В турнире принимали участие клубы «Бинокор» (Ташкент), «Буран-Ветераны» (Воронеж), «Сочи-1» и «Сочи-2» (Сочи).

По итогам первого дня ташкентская команда выиграла два матча у сочинских команд со счетом 11:2 и 7:4. На втором этапе в двух встречах обыграла «Буран-Ветеранов» с общим счетом 21:3. Однако в финальном противостоянии «Бинокор» уступил «Сочи-1» (3:2), которому достался кубок чемпионов.

Лучшим бомбардиром турнира стал Хайритдин Алимходжаев из ташкентского клуба, отметившийся 10 голами и 7 результативными передачами.

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Текст: «Газета.uz»      74
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