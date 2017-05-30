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Фото: «Газета.uz»

Награждены наиболее желанные и заботливые работодатели в Узбекистане

12 мая состоялась торжественная церемония вручения премии «Лучший работодатель Узбекистана».

Сегодня, 15:00   Общество     на правах рекламы

12 мая в отеле Radisson Blu Hotel состоялась торжественная церемония вручения премии «Лучший работодатель Узбекистана».

Среди номинантов премии — компании и организации, добившиеся в 2016 году высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой и HR-сферы. Победители премии были определены в результате исследования, проводимого консалтинговой компанией DaVinci Solutions второй год подряд. Важнейшей целью исследования является выявление лучшего работодателя и привлечение внимания к уникальным, интересным практикам.

В этом году участие в исследовании приняли 20 компаний из Узбекистана (10 международных и 10 локальных). Победителем в номинации «Старт карьеры» среди локальных компаний, определенным по результатам опроса выпускников вузов 4−5 курсов, стал Национальный банк ВЭД РУз.

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