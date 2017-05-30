Республика Корея поддержит сельское хозяйство Узбекистана грантом в $3,5 млн

Республика Корея выделит Узбекистану грант в размере 3,5 млн долларов на холодильные камеры для хранения плодоовощной продукции.

Правительство Республики Корея одобрило предоставление правительству Узбекистана гранта в размере 3,5 млн долларов для финансирования проекта «Поддержка развития сельского хозяйства в Узбекистане путем внедрения низкотемпературных камер хранения». Реализации этого проекта посвящено постановление Президента Узбекистана от 22 мая.

На территории предприятия «Agroinnovatsiya» Министерства сельского и водного хозяйства в Юкоричирчикском районе Ташкентской области будут организованы строительство и эксплуатация холодильных камер общим объемом 1000 тонн для хранения свежей плодоовощной продукции.

Аналогичные услуги также будут оказываться субъектам предпринимательства, дехканским и фермерским хозяйствам Ташкентской области.