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Фото: Пресс-служба Сената

МИД, МВД и Минздрав будут отчитываться в парламенте дважды в год

Сенат утвердил порядок отчетности глав трех министерств в Олий Мажлисе дважды в год.

Сегодня, 16:12   Политика  

Сенат Олий Мажлиса утвердил на пленарном заседании в субботу закон «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».

В соответствии с документом, устанавливается порядок заслушивания Сенатом два раза в год информации министра внутренних дел о работе по предупреждению и профилактике правонарушений и информации министра иностранных дел о работе ведомства. Информация министра здравоохранения о деятельности министерства будет заслушиваться Законодательной палатой Олий Мажлиса с предварительным рассмотрением в соответствующих комитетах палат парламента.

Внесенные изменения также предусматривают исключение из полномочий Сената назначения и освобождения от должности председателя Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды по представлению Президента страны, а также заслушивания отчета председателя комитета в связи с переходом подотчетности Госкомэкологии Кабинету Министров.

Текст: «Газета.uz»      1 258
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