МИД Узбекистана активизирует работу по привлечению инвестиций

Министерство иностранных Узбекистана активизирует работу дипломатических представительств и посольств по привлечению иностранных инвестиций в экономику республики. Для этого будет оптимизирована структура министерства, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

27 мая глава МИДа впервые выступил на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана с отчетом, текст выступления опубликовала пресс-служба министерства. Речь министра была посвящена деятельности министерства в сфере развития внешнеэкономических связей, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в экономику, развития туризма и укрепления международного имиджа Узбекистана.

С сентября 2016 года были организованы и проведены 12 визитов на высшем уровне, состоялось 12 заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому и инвестиционно-технологическому сотрудничеству, 130 визитов экономических делегаций Узбекистана в зарубежные страны и 266 визитов иностранных бизнес-делегаций в республику.

Было заключено более 320 торгово-инвестиционных соглашений и контрактов на общую сумму порядка 44 млрд долларов. В том числе, в рамках визитов Президента Шавката Мирзиёева в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай подписано 239 договоров и соглашений на сумму около 37,7 миллиарда долларов. Для обеспечения их реализации утверждены планы практических действий («дорожные карты») с 13 странами, открыты торговые дома узбекистанских предприятий в России, Казахстане, Украине, Пакистане, Афганистане и ряде других стран.

«Важно определить перечень ключевых стран, в которых целесообразно укрепление экономического направления деятельности посольств и введение при необходимости дополнительных штатных единиц торговых советников», — отметил министр.



Абдулазиз Камилов, тем не менее, признал, что работу министерства иностранных дел и загранучреждений Узбекистана по продвижению экономических интересов страны за рубежом пока «нельзя считать достаточной». По приведенным министром данным, за слабую организацию работы в этом направлении были освобождены от занимаемой должности семь послов, строгий выговор получили три замминистра и два начальника управления. В числе причин неудовлетворительной работы названы недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников дипучреждений и нехватка практического опыта ведения переговоров с иностранными партнерами и бизнес-кругами в странах пребывания.

Министерство иностранных дел совместно с дипмиссиями провело опрос для выявления причин низкого уровня зарубежного инвестирования в экономику Узбекистана среди инвесторов, бизнесменов и экспертов финансовых учреждений, имеющих опыт работы с Узбекистаном. Среди названных причин оказались проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли, несовершенство банковско-кредитной системы, слабая защищенность прав инвесторов, недостаточно эффективная судебная система, административно-бюрократические барьеры и низкие инвестиционные рейтинги.

Абдулазиз Камилов считает, что для улучшения деятельности МИДа и загранучреждений в сфере привлечения инвестиций необходимо утвердить разработанную министерством совместно с другими заинтересованными ведомствами Стратегию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 2017−2021 годы. Также в числе предлагаемых мер — оптимизация структуры дипломатических представительств Узбекистана в зарубежных государствах и пересмотр штатного расписания заграничных учреждений на основе критического анализа.

МИД также предлагает создать в структуре аппарата министерства самостоятельное подразделение по вопросам международного экономического сотрудничества, а также пересмотреть фундаментальные основы подготовки экономистов-международников в вузах страны.