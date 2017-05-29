РУ O`Z ЎЗ
29 мая, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Национальная паралимпийская ассоциация

Дзюдоисты Узбекистана завоевали 18 медалей чемпионата Азии и Океании

Представители паралимпийской сборной Узбекистана заняли первое место в общем зачете на чемпионате Азии и Океании в Ташкенте.

Сегодня, 13:04   Спорт  

Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала 18 медалей чемпионата Азии и Океании, прошедшего 26−28 мая в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в Национальной паралимпийской ассоциации.

В турнире приняли участие около 100 атлетов более чем из 10 стран, которые также состязались за рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры-2020 в Токио.

На высший пьедестал почета поднялись Ёкутхон Камилова (до 48 кг), Севинч Саллаева (до 52 кг), Нафиса Шерипбаева (до 57 кг), Шерзод Намазов (до 60 кг), Василла Алибоева (до 70 кг), Феруз Саидов (до 73 кг), Турсунпашша Нурметова (до 63 кг) и Шухрат Бобоев (до 90 кг).

Серебряных медалей удостоились Даврухон Караматов (до 73 кг) и Ширин Шарипов (+100 кг).

«Бронзу» выиграли Лобар Хуррамова (до 48 кг), Адизжон Туймурадов (до 66 кг), Гульрух Рахимова (до 70 кг), Ахлиддин Умаров (до 81 кг), Шохруз Тошев (до 81 кг) и Кувандыкжон Бозоров (до 90 кг).

Женская сборная страны в командных соревнованиях заняла первое место, мужская — третье.

Всего Узбекистан завоевал восемь золотых, две серебряные и семь бронзовых наград и занял первое место в общем зачете. На втором месте расположилась Южная Корея (3−3−3), следом идет Иран (2−2−3).

Текст: «Газета.uz»      82
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:49

Малые промзоны создаются в Ташкенте

Сегодня, 11:40

Ледовый комплекс в Ташкенте построят к осени 2018 года

Сегодня, 10:58

Туристический облик Бухары и Бухарской области обновят в течение трех лет

Сегодня, 07:19

GM Uzbekistan приостановило заключение договоров и выдачу автомобилей

Вчера, 16:17

Сенат назначил послов в Бельгии, Индии и Республике Корея

Вчера, 13:12

Ушел из жизни председатель Ассоциации врачей Узбекистана Абдулла Худайбергенов

27 мая 21:51

Утвержден перечень нежелательных компьютерных игр в Узбекистане

27 мая 20:18

Внеочередной конгресс Международной ассоциации кураша прошел в Ташкенте

Популярное

Акция «1+1=3» стартовала в Samarqand Darvoza

На проспекте Мустакиллик в столице убрали разделительный забор (+фото)

Президент посетил строящийся в Шайхантахурском районе парк

Президент утвердил проект кольцевой электрички в Ташкенте