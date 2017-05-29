Малые промзоны создаются в Ташкенте

Малые промышленные зоны будут созданы в Ташкенте в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 18 мая, размещенным на сайте пресс-службы главы государства.

Производственные площади и земельные участки, находящиеся на территории малых промзон, предоставляются субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим продлением еще на 10 лет по льготным ставкам арендной платы.

На территориях малых промзон откроются центры «одно окно» для оказания государственных услуг предпринимателям, представительства Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства — для содействия участникам в экспорте их продукции и мини-банки.

В соответствии с документом, будет создан Гарантийный фонд малых промышленных зон в Ташкенте. Он сформируется, в частности, из единовременного вклада Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 50 млн долларов США.

К участникам малых промзон будут применяться льготы. На два года они освобождаются от уплаты налога на имущество и налога на прибыль юридических лиц. Льготы продлеваются дополнительно на два года при реализации на экспорт не менее 30% от общего объема произведенной продукции. Для получения льгот участникам нужно внести инвестиций в размере не менее 3000 минимальных размеров заработных плат.



Сейчас в малых промышленных зонах столицы на базе бездействовавших предприятий Юнусабадского, Сергелийского и Яккасарайского районов работают 513 малых предприятий по производству текстильной, химической, пищевой, электротехнической продукции, мебели, строительных материалов и другой продукции. В 2016 году здесь произведено продукции на сумму 1,1 трлн сумов и экспортировано товаров более, чем на 140 млн долларов США.