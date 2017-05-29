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Фото: rcc.org.ru

Умиджон Аъламов возглавил агентство «Узархив»

Генеральным директором агентства «Узархив» назначен Умиджон Аъламов.

Сегодня, 14:57   Политика  

Умиджон Аъламов назначен генеральным директором агентства «Узархив» согласно постановлению Президента Узбекистана от 26 мая. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

Ранее — с 2015 года — Умиджон Аъламов занимал должность заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Родился в 1975 году, окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности «Инженер многоканальной электросвязи». С 1996 по 2003 годы работал инженером и начальником отдела в Центре научно-технических и маркетинговых исследований.

В 2003—2006 годы Умиджон Аъламов трудился менеджером в совместном проекте Узбекского агентства связи и информатизации и Программы развития ООН «Инициатива цифрового развития». В 2006 году был также менеджером в телекоммуникационной компании Huawei Technologies.

В 2007 году работал начальником отдела информационных ресурсов и систем Узбекского агентства связи и информатизации.

С 2008 по 2013 год занимал должности специалиста 2-й, 1-й категории и заведующего сектором по вопросам развития почты и телекоммуникаций, средств массовой информации, архивного дела и защиты прав интеллектуальной собственности Информационно-аналитического департамента по вопросам информационных систем и телекоммуникаций исполнительного аппарата Кабинета Министров Узбекистана.

С 2013 по 2015 год работал в филиале «Бизнесни ривожлантириш маркази» компании «Узбектелеком» в должности коммерческого директора и директора данного филиала.

Текст: «Газета.uz»      2 389
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