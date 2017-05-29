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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

GM Uzbekistan временно приостановило заключение договоров и выдачу автомобилей

Совместное предприятие GM Uzbekistan прекратило заключение договоров и выдачу автомобилей до 31 мая.

Сегодня, 07:19   Экономика  

GM Uzbekistan временно приостановило заключение договоров и выдачу автомобилей с 29 по 31 мая, сообщается на официальной странице компании в Facebook.

«Уважаемые потребители! В связи с проведением со стороны АО „ДжиЭм Узбекистан“ инвентаризации остатков автомобилей, с 29 по 31 мая временно приостановлено заключение новых договоров и выдача автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения инвентаризации выдача автомобилей по оплаченным договорам будет осуществляться по ценам, указанным в заключенных договорах. Автомобиль считается оплаченным в случае внесения покупателем установленного минимального размера предварительной оплаты (85%), либо полной суммы от цены автомобиля, указанной в договоре.

Текст: «Газета.uz»      3 954
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