GM Uzbekistan временно приостановило заключение договоров и выдачу автомобилей с 29 по 31 мая, сообщается на официальной странице компании в Facebook.

«Уважаемые потребители! В связи с проведением со стороны АО „ДжиЭм Узбекистан“ инвентаризации остатков автомобилей, с 29 по 31 мая временно приостановлено заключение новых договоров и выдача автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения инвентаризации выдача автомобилей по оплаченным договорам будет осуществляться по ценам, указанным в заключенных договорах. Автомобиль считается оплаченным в случае внесения покупателем установленного минимального размера предварительной оплаты (85%), либо полной суммы от цены автомобиля, указанной в договоре.