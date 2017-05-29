Маджит Каримов стал директором Государственного центра тестирования

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Доктор технических наук, профессор Маджит Каримов возглавил Государственный центр тестирования. Он сменил на этом посту Джахангира Исмаилова, руководившего организацией с 2014 года, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе центра.
Маджит Каримов в разные годы работал деканом факультета компьютерных технологий Ташкентского государственного технического университета, проректором и ректором Ташкентского университета информационных технологий.
В августе 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана, руководителем Комплекса по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта.
С сентября 2016 года работал заместителем министра высшего и среднего специального образования по науке.
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