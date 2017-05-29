Маджит Каримов стал директором Государственного центра тестирования

Доктор технических наук, профессор Маджит Каримов возглавил Государственный центр тестирования. Он сменил на этом посту Джахангира Исмаилова, руководившего организацией с 2014 года, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе центра.

Маджит Каримов в разные годы работал деканом факультета компьютерных технологий Ташкентского государственного технического университета, проректором и ректором Ташкентского университета информационных технологий.

В августе 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана, руководителем Комплекса по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта.

С сентября 2016 года работал заместителем министра высшего и среднего специального образования по науке.