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Фото: tdtu.uz

Маджит Каримов стал директором Государственного центра тестирования

Маджит Каримов сменил Джахангира Исмаилова на должности директора Государственного центра тестирования.

Сегодня, 16:59   Политика  

Доктор технических наук, профессор Маджит Каримов возглавил Государственный центр тестирования. Он сменил на этом посту Джахангира Исмаилова, руководившего организацией с 2014 года, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе центра.

Маджит Каримов в разные годы работал деканом факультета компьютерных технологий Ташкентского государственного технического университета, проректором и ректором Ташкентского университета информационных технологий.

В августе 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана, руководителем Комплекса по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта.

С сентября 2016 года работал заместителем министра высшего и среднего специального образования по науке.

Текст: «Газета.uz»      931
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