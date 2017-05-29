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Фото: GM Uzbekistan

GM Uzbekistan начнет продажу автомобилей за национальную валюту

Компания GM Uzbekistan с 1 июня будет реализовывать автомобили за национальную валюту.

Сегодня, 20:07   Экономика  

C 1 июня компания GM Uzbekistan начнет реализацию на внутреннем рынке всего модельного ряда легковых автомобилей только за национальную валюту — сум. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 26 мая «О мерах по совершенствованию ценообразования на продукцию, производимую „Дженерал Моторс Узбекистан“», опубликованным на сайте пресс-службы главы государства.

Согласно документу, «Узавтосаноат» обеспечит поставку легковых автомобилей и прием платежей по контрактам, заключенным до 1 июня 2017 года, строго на условиях и в сроки, предусмотренные в контрактах, с оплатой через международные пластиковые карты.

Помимо этого, будут сокращены доли импорта и снижена себестоимость продукции за счет углубления локализации производства комплектующих деталей и узлов, расширения межотраслевой кооперации по освоению и увеличению объемов производства базового сырья и материалов, необходимых для развития автомобилестроения.

Компания увеличит объемы экспорта за счет дальнейшей диверсификации рынков сбыта и номенклатуры экспортируемой продукции, укрепления позиции на внешних рынках. Ожидается также увеличение объемов производства за счет реализации инвестиционных проектов, направленных на освоение новой конкурентоспособной продукции.

Текст: «Газета.uz»      3 961
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