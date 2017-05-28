РУ O`Z ЎЗ
28 мая, Воскресенье Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/zokhid.abdurakhimov

Ушел из жизни председатель Ассоциации врачей Узбекистана Абдулла Худайбергенов

Бывший министр здравоохранения Каракалпакской АССР и Узбекской СССР Абдулла Худайбергенов скончался на 82-м году жизни.

Сегодня, 13:12   Общество  

Председатель Ассоциации врачей Узбекистана профессор Абдулла Худайбергенов скончался в ночь на 27 мая на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Абдулла Маткаримович Худайбергенов родился в 1936 году в Турткуле. В 1959 году окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института.

Карьеру начал в качестве хирурга в Муйнакском районе. В 1960-х годах работал главным врачом Муйнакской районной больницы.

В 1970-х годах был министром здравоохранения Каракалпакской АССР. В 1981 по 1986 годы занимал пост министра здравоохранения Узбекской СССР.

Затем до 2004 года был заместителем директора Республиканского специализированного центра хирургии имени академика Васита Вахидова.

«Ассоциация врачей выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям великого учителя и наставника многих врачей Узбекистана», — сообщил исполнительный директор ассоциации Зохид Абдурахимов.

Текст: «Газета.uz»      1 033
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 21:51

Утвержден перечень нежелательных компьютерных игр в Узбекистане

Вчера, 20:18

Внеочередной конгресс Международной ассоциации кураша прошел в Ташкенте

Вчера, 16:47

На проспекте Мустакиллик в столице убрали разделительный забор (+фото)

Вчера, 16:37

Азиз Абдухакимов назначен министром занятости и трудовых отношений

Вчера, 16:24

Президент утвердил проект кольцевой электрички в Ташкенте

Вчера, 09:28

Скончался известный политолог Збигнев Бжезинский

26 мая 18:12

Куда сходить на выходных в Ташкенте

26 мая 17:23

Акция «1+1=3» стартовала в Samarqand Darvoza

Популярное

Президент посетил строящийся в Шайхантахурском районе парк

Президент утвердил проект кольцевой электрички в Ташкенте

Утвержден перечень нежелательных компьютерных игр в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Сузук-ота в Ташкенте