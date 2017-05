Утвержден перечень нежелательных компьютерных игр в Узбекистане

Экспертная комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций утвердила список компьютерных игр, которые не рекомендуются к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности.

В перечень вошли такие игры, как GTA: San Andreas, Mass Effect, Assasin’s Creed: Brotherhood, Fallout: New Vegas, Dead Space, Call of Duty: Black Ops, Mortal Kombat X, The Sims 3, 4 и другие (PDF).



Основанием для принятия решения стало «обязательство лицензиата по недопущению воспроизведения, реализации, проката программ для ЭВМ, которые могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, распространения недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных ценностей», говорится в сообщении.