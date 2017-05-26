Низомиддин Хайдаров назначен ректором ТФИ

Ректором Ташкентского финансового института назначен профессор Низомиддин Хайдаров. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в ректорате ТФИ.

Ранее — с 2010 года — Низомиддин Хайдаров занимал должность проректора ТФИ по научной работе. Имеет степень доктора экономических наук.

Профессиональный путь начал в 1994 году как старший преподаватель и доцент кафедры «Финансы и цены» Ташкентского государственного экономического университета. В 1996—1997 годах работал деканом финансового факультета Банковско-финансовой академии. С 1998 по 2006 год заведовал кафедрой «Финансы, кредит и валютные отношения» в Академии государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана. В 2006—2010 годах руководил кафедрой, а затем работал деканом финансово-экономического факультета ТФИ.

Прежний ректор ТФИ Баходир Бегалов, занимавший этот пост с апреля 2016 года, 23 мая был назначен председателем Государственного комитета Узбекистана по статистике.