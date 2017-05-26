Рациональный гардероб разрабатывается для школьников Узбекистана

В Узбекистане разрабатывается рациональный гардероб для учеников начальной и средней школы. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» сообщила докторант Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Умида Муминова.

«Мы сейчас на научном уровне разрабатываем рациональный гардероб для детей школьного возраста, который включает в себя спортивную одежду, школьную форму, белье для детей, повседневную одежду, — рассказала она. — Если говорить о школьной форме, то при ее создании мы учитываем все требования — гигиенические, эргономические, эстетические, физико-механические, а также менталитет, климатические особенности. Обязательно в рамках нашей работы мы проводим опрос как детей, так и родителей».

По словам Умиды Муминовой, из-за импорта смесовых тканей себестоимость школьной формы получается очень высокой. Однако в ближайшее время должны быть реализованы проекты по локализации производства тканей, что поспособствует снижению цены.

«К сожалению, смесовые ткани у нас выпускают в очень малом количестве, а большая часть материалов импортируется, — сказала она. — В Узбекистане, учитывая климатические особенности, нам нужно создавать „многослойный гардероб“. У детей несовершенен теплообмен, они очень быстро перегреваются в отличие от взрослых, поэтому их нижняя одежда, то есть белье, должна быть изготовлена из натуральных тканей. Что касается второго и третьего слоя, то здесь допустимо присутствие синтетики, поскольку одежда должна часто стираться и поддерживать хороший внешний вид».

По итогам проведенных опросов выяснилось, что и родители, и учащиеся хотят школьную форму, утверждает Умида Муминова.



«Когда отменили необходимость единой школьной формы на постсоветском пространстве, все были рады. Сейчас же родители, преподаватели и дети вновь хотят школьную форму. Единственное, что они всегда оговаривают, — форма должна быть удобной и красивой. Нужно им это предложить, учитывая направление моды».

Умида Муминова затруднилась назвать сроки реализации проекта, но заверила, что в этом направлении ведется активная работа.

«Мы уже сдали в патентное ведомство комплекты школьной формы, также предложили состав смесовых тканей для детей начальных и средних классов и сезонные коллекции. На сегодняшний день мы имеем ряд разработок и авторских свидетельств в данном направлении. Они частично внедрены в ряде школ Узбекистана», — сообщила она.

Стоит отметить, что школьная форма будет отличаться как по возрастным группам, так и по месту проживания учеников в городской или сельской местности.

Руководителем и инициатором проекта является председатель Ассоциации дизайнеров Узбекистана «Осиё рамзи» и проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, доктор технических наук, профессор Халида Камилова. Над его реализацией работают преподавательский и студенческий составы ТИТЛП совместно с Министерством экономики, компанией «Узбекенгилсаноат», местными производителями и дизайнерами.