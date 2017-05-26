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Мавзолей Сузук-ота.

Фото: dasturxon.com

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Сузук-ота в Ташкенте

Президент Узбекистана посетил мавзолей и мечеть Сузук-ота в Шайхантахурском районе столицы.

Сегодня, 11:16   Политика  

26 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Сузук-ота в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщило УзА.

«Эти мечеть и мавзолей должны служить дальнейшему повышению нашей духовности, укреплению духа добра и великодушия в нашей стране», — сказал глава государства. Он отметил необходимость организовать здесь ремесленнический центр и библиотеку, а также дал поручения по реконструкции древних строений и благоустройству прилегающей территории

Сузук-ота, получивший от рождения имя Мустафокул, родился в 1140 году. Он был младшим сыном Гавхари Хуштож, дочери Ахмада Яссави. Сузук-ота воспитал сотни учеников и обучил их ремеслам. На его могиле в 1363—1364 годах Амир Темур построил мавзолей и мечеть. В годы независимости место поклонения было восстановлено и благоустроено.

Текст: «Газета.uz»      4 172
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