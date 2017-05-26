Низомиддин Бакиров возглавил Госкомитет по лесному хозяйству

Низомиддин Бакиров назначен председателем Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству в соответствии с указом Президента Узбекистана от 22 мая. Об этом говорится на Правительственном портале.

С 2005 года Низомиддин Бакиров (1968 года рождения) занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Трудовую деятельность начал в 1993 инженером-геодезистом экспедиции по проектированию хозяйственных земель при управлении земельных ресурсов в Андижанской области. В 1999—2000 годах был помощником председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, а в 2000—2001 годах — начальником управления земельных ресурсов в Джизакской области.

С 2001 по 2002 годы возглавлял Самаркандское управление государственного земельного исследовательского проектного института «Уздаверлойиха». В 2002—2005 годах работал начальником управления земельных ресурсов в Самаркандской, Сырдарьинской и Андижанской областях.

Государственный комитет по лесному хозяйству создан в соответствии с указом и постановлением Президента Узбекистана от 11 мая.

