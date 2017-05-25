Бумажные трудовые книжки будут отменены

С 2019 года выдача бумажных трудовых книжек будет прекращена. Их заменят электронные.

С 1 января 2019 года в Узбекистане будет прекращена выдача впервые трудоустраиваемым работникам трудовых книжек в бумажном виде. Это предусмотрено указом Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду» от 24 мая.

Запланировано внедрение системы «Электронная трудовая книжка» по учету места работы и периодов уплаты взносов работниками по государственному социальному страхованию.

Записи в трудовых книжках всех работников будут поэтапно заменены учетными записями о месте работы и периодах уплаты взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов на основе индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и номера индивидуального накопительного пенсионного счета (ИНПС) граждан.

Указом также намечена постановка с 1 января 2018 года на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщиков всех учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев, с присвоением им ИНН и бесплатной выдачей электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Как мы уже писали, со следующего года на 50% снижается ставка единого социального платежа по доходам от оплаты труда впервые трудоустроенных выпускников колледжей, лицеев и высших образовательных учреждений при условии, что со дня окончания ими образовательных учреждений прошло не более трех лет, в течение первого года после их трудоустройства, и на 25% — в течение второго и третьего годов их работы, за исключением трудоустроенных лиц в бюджетных организациях, субъектах естественных монополий и организациях с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) более 50%.