Президент принял вице-премьера Турции

Президент Шавкат Мирзиёев в четверг принял делегацию Турции во главе с заместителем премьер-министра Тугрулом Тюркешем, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан.

Глава государства с удовлетворением отметил интенсификацию контактов и активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

Он подчеркнул, что встречи на высшем уровне в ходе визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканд в ноябре прошлого года и Пекине в мае этого года открыли новые возможности для развития полномасштабного и взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

На встрече особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества с туристическими компаниями в совместной реализации проектов по созданию в Узбекистане современных высокотехнологичных производств в текстильной, кожевенной, химической, фармацевтической отраслях, промышленности строительных материалов, по глубокой переработке сельхозпродукции и другим направлениям, в том числе в рамках свободной экономической зоны «Ургут».

Был отмечен значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, включая создание современных объектов туристической инфраструктуры, продвижение совместных туристических продуктов, а также подготовку специалистов в этой области.

Отмечены результаты проведенного в Ташкенте четвертого заседания межправительственной комиссии и инвестиционного форума с участием компаний и предприятий Узбекистана и Турции, в ходе которых определены перспективные направления и проекты на сумму более 2 млрд долларов.

Тугрул Тюркеш передал слова глубокого уважения и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. От имени руководства Турции вице-премьер поблагодарил узбекскую сторону за поддержку и созданные условия для деятельности турецких компаний в республике, а также подчеркнул готовность полномасштабного двустороннего сотрудничества.

«Наша общая цель — развитие партнерских отношений между Узбекистаном и Турцией. Для его достижения активно работают обе стороны. За прошедшие семь месяцев между нашими странами проведено пять встреч на различном уровне, и данный визит нашей делегации в своей основе несет главную цель — придание взаимоотношениям еще большей конкретики», — подчеркнул Тугрул Тюркеш.