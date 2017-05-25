Создается Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности

Учебные курсы для предпринимателей будет проводить Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности.

Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности создается в структуре Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Об этом со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 18 апреля сообщила пресс-служба комитета.

Центр будет организовывать учебные курсы для предпринимателей, реализующих проекты на базе приватизированных предприятий. Их обучат основам ведения бизнеса, разработки бизнес-планов, законодательства в области предпринимательской деятельности, менеджмента, финансового управления и другим необходимым дисциплинам.

Предприниматели получат помощь центра в подборе и обучении персонала и повышении его профессиональной квалификации.

Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности расположится по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, ул. Ислама Каримова, д. 55.