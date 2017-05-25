Как прошло открытие жилого комплекса Golden House «Новомосковская»

Зазывающие звуки карнаев, классический струнный квинтет, яркое костюмированное шоу, бесконечная красная дорожка и сотни стильных гостей — именно так масштабно и эффектно 20 мая началась презентация крупнейшего жилого комплекса строительной компании Golden House — «Новомосковская».

Вдохновленный слоганом Golden House «Искусство создавать», ЖК «Новомосковская» стал квинтэссенцией 8-летнего строительного опыта компании. Элитный жилой ансамбль — ее флагманский проект, который включает в себя семь восьмиэтажных зданий и 221 квартиру. Он сочетает уникальную архитектуру, изысканный дизайн и продуманную до мелочей эргономику.

Мероприятию дал старт управляющий партнер Golden House Шухрат Шамсутдинов, который вместе с главным архитектором проекта Александром Прищепом разрезал красную ленту. После чего разряды конфетти и взлетевшие воздушные шары ознаменовали открытие новой «изюминки» в архитектурном облике Ташкента. Праздничную феерию подкрепил зажигательным выступлением музыкальный коллектив Di Live Band.

Шухрат Шамсутдинов с гордостью рассказал гостям об особенностях и преимуществах ЖК «Новомосковская»: «Golden House всегда отдает максимальное предпочтение качеству, удобству и безопасности возводимого жилья. И новый жилой комплекс за 2 года строительства вобрал в себя все лучшее и стал живым воплощением красоты и надежности.

При его возведении мы использовали первоклассные материалы и российскую арматуру, поэтому гарантируем его исключительную долговечность и сейсмостойкость. Итальянские звукоизолирующие двери Portale, установленные в каждой квартире, обеспечат покой жильцов, а комфорт и уют помогут сохранить окна Engelberg и итальянские радиаторы.

Покупая квартиру в «Новомосковской», вы можете быть уверены в своей безопасности: все квартиры оборудованы цифровыми домофонами, а территория комплекса находится под видеонаблюдением и круглосуточной охраной".

ЖК «Новомосковская» предлагает жильцам развитую инфраструктуру. Для них всегда открыты двери супермаркета Makro, ресторана Gorchitsa, кофеен «Чайкоф» и La Cantine, целого ряда франчайзинговых магазинов и бутика Garderobe.

В третьем квартале 2017 года состоится открытие уникального трехэтажного спортивного комплекса BeFit, предлагающего все условия для занятия фитнесом, йогой, единоборствами, футболом, включающего внушительный бассейн и спа-зону.

Но все-таки главное в любом жилом комплексе — это непосредственно сами квартиры. И здесь организаторы представили настоящий изумруд в короне «Новомосковской» — роскошную и просторную квартиру-шоу-рум, дизайн которой разработала студия Design House.

Ее руководитель Любовь Сафронова поделилась особой радостью от проекта «Дизайн квартиры в подарок» — каждый покупатель квартиры от Golden House получает индивидуальный дизайн-проект в подарок от студии.

Что важно: все материалы, аксессуары и мебель для реализации проекта можно купить и заказать прямо в магазинах Узбекистана.

А теперь шоу-рум: вот так может выглядеть квартира в ЖК «Новомосковская». Это двухуровневые апартаменты класса люкс общей площадью 600 кв.м, 16 комнат для тех, кто умеет видеть красоту в деталях. Это апартаменты для искушенных, требовательных и успешных.

Эффектный холл со стеклянной перегородкой уходящей вниз лестницы плавно перетекает в просторную столовую для приема гостей с настоящим камином. Справа кухня, обставленная умной техникой и аксессуарами от Señor & Señorita и мебелью от Orient Mebel. Пространство шоу-рума удивляет тонкостью подхода и вниманием создателей к каждой детали. В квартире 4 спальни, самая большая — на 36 кв.м. При каждой спальне есть ванная с шикарным кафелем, сверкающей сантехникой и удивительной отделкой.

Расслабиться вечером можно в гостиной с мягкой мебелью и домашним кинотеатром. Если не хватает масштаба и диагонали — просмотреть очередной блокбастер можно в самом настоящем кинотеатре на нижнем уровне, обставленном по последнему слову техники. Для любителей более размеренного досуга — стильная комната с 3-метровыми бесшовными фотообоями на всю стену.

В апартаментах есть игровая зона для детей, а еще бассейн и сауна. Шоу-рум также располагает вторым выходом на огороженный участок придомовой территории, а из его окон открывается впечатляющий вид на внутренний двор ЖК «Новомосковская».

Golden House продолжает тщательную заботу над всеми комплексами и после их сдачи в эксплуатацию. За это отвечает собственная управляющая компания MMG. Она 24 часа в сутки следит за состоянием всех комплексов и обеспечивает квалифицированный уход за придомовой территорией, технической инфраструктурой и обеспечивает безопасность. Работа MMG строится на индивидуальном подходе к каждому жильцу, и ее кредо — соответствовать требованиям даже самого привередливого клиента.

Вечер продолжился презентациями партнеров компании — Engelberg, элитного спортивного центра BeFit, а также анонсом нового медиа-проекта Golden House об архитектуре, дизайне и искусстве под названием Archikultura, который будет запущен в скором времени.

Гости смогли ближе ознакомиться с их деятельностью у стендов, расположенных по периметру жилого комплекса.

Церемония открытия ЖК «Новомосковская» подошла к концу, но это лишь первый шаг в светлое будущее проекта, благодаря которому сотни счастливых новоселов обретут свои квартиры. А 21 мая в комплексе объявили днем открытый дверей, и каждый смог убедиться, что слоган Golden House «Искусство создавать» — это не просто слова.

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