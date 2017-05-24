Глава Минздрава встретился с новым гендиректором ВОЗ

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и вновь избранный генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус провели встречу на полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минздрава.

52-летний Тедрос Гебрейесус, бывший министр здравоохранения и министр иностранных дел Эфиопии, был избран главой ВОЗ в рамках сессии организации 23 мая. Он вступит в должность 1 июля. Это первый представитель Африки, возглавивший ВОЗ.

В ходе встречи с Алишером Шадмановым Тедрос Гебрейесус отметил, что основные пункты его предвыборной кампании совпадают с приоритетами Узбекистана в сфере здравоохранения. Он выразил готовность развивать всестороннее взаимодействие между Узбекистаном и ВОЗ по направлениям, которые представляют интерес для узбекской стороны и актуальность для организации.

Новый руководитель ВОЗ был проинформирован о проводимых в республике мерах по реформированию системы здравоохранения, а также нормативных актах, планах и программах, принятых и разрабатываемых в этой сфере.