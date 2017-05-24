Вице-премьер Турции посетит Узбекистан

Тугрул Тюркеш.
Фото: ytb.gov.tr
Заместитель премьер-министра Турции Тугрул Тюркеш посетит Узбекистан 24−26 мая, сообщили «Газете.uz» в посольстве Турции.
Он примет участие в четвертом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией. В рамках заседания состоится бизнес-форум представителей деловых кругов двух государств.
В этот же период в Узбекистане с рабочим визитом будет находиться министр культуры и туризма Турции Наби Авджи. Он, в частности, примет участие в открытии XVI фестиваля «Шелк и специи» в Бухаре.
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