Вице-премьер Турции посетит Узбекистан

Заместитель премьер-министра Турции Тугрул Тюркеш посетит Узбекистан 24−26 мая, сообщили «Газете.uz» в посольстве Турции.

Он примет участие в четвертом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией. В рамках заседания состоится бизнес-форум представителей деловых кругов двух государств.

В этот же период в Узбекистане с рабочим визитом будет находиться министр культуры и туризма Турции Наби Авджи. Он, в частности, примет участие в открытии XVI фестиваля «Шелк и специи» в Бухаре.

