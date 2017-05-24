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Фото: cis.minsk.by

Абдулла Арипов примет участие в заседании премьеров стран СНГ

Премьер-министр Узбекистана примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Сегодня, 08:49   Политика  

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 25−26 мая в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

По данным Исполнительного комитета СНГ, на заседании планируется рассмотреть 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие государств-участников Содружества и развитие сотрудничества по другим направлениям.

Текст: «Газета.uz»      3 656

Комментарии

  • Murad Abidov 24 мая 2017 08:52

    Вопреки стараниям запада изолировать РФ и дестабилизировать отношения государств СНГ, мы объединяемся, все больше и больше на разных форматах.


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