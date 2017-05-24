Абдулла Арипов примет участие в заседании премьеров стран СНГ

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Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 25−26 мая в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.
По данным Исполнительного комитета СНГ, на заседании планируется рассмотреть 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие государств-участников Содружества и развитие сотрудничества по другим направлениям.
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