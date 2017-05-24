Компания Aznur Travel вновь организует прямые чартерные рейсы в Болгарию. В чем преимущества чартерных рейсов?

Болгария — страна, о которой в Узбекистане много знают по воспоминаниям старшего поколения, и в то же время такая новая и неизвестная. В этом году компания Aznur Travel вновь организует прямые чартерные рейсы в Болгарию.

Что такое чартерный рейс? Это прямой рейс без пересадок, это недорогие отели всех классов, это все виды водных и наземных развлечений и изысканная еда, которая подходит любому.

Рейсы состоятся 27 июня, а также 7, 17 и 27 июля.

Одна из участниц тура в Болгарию, организованного Aznur Travel в прошлом году, делится ощущениями от первой поездки.

Болгария — любовь с первого взгляда

У каждого человека есть места, о которых он вспоминает с особой теплотой. Для меня такое место — Болгария. До приезда сюда я практически ничего не знала про эту страну.

Ничто я не люблю в жизни так, как море. Оно встретило меня высокими волнами, превращающимися в пену, разбиваясь о песок. Если плавать ранним утром, можно заметить, что море пахнет арбузно-клубничным коктейлем.

Солнечный берег, где довелось провести недолгие 12 дней, — самый крупный и известный туристический комплекс Болгарии. Он находится внутри небольшого залива. Пляжи покрыты желтым песком, местами образующими живописные дюны.

Огромное количество развлечений: аквапарки, прокаты велосипедов и гидроциклов, виндсерфинг, теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, прогулки на яхтах, сотни кафе на любой вкус, казино, ночные клубы, бары, магазины, аттракционы.

Но долго сидеть на Солнечном берегу не удалось. Мы поехали исследовать окрестности: Елените, Святой Влас, Нессебр, Равду, Поморье, Черноморец, Созополь, Каваци, Приморско и Китен, Сарафово, а также Варну и Бургас. Каждое место имеет свою уникальную атмосферу.

Больше всего запомнился этнический комплекс «Герана». Он находится в 15 км от Солнечного берега, у подножья горы Стара Планина. Нас встречали, следуя древнейшим обычаям, с хлебом и солью. Здесь можно увидеть старинную телегу для винограда и болгарскую водяную мельницу, которая была построена в 1920 году.

Нас ждала развлекательная программа: катание на осликах, национальные песни, а самое удивительное — танцы на раскаленных углях.

Эту волшебную страну, где могучие волны, теплое Черное море, где люди терпеливы и веселы, кухня богата морепродуктами и овощами, просто нельзя не любить. Я влюбилась с первого взгляда. И снова поеду туда.

Компания Aznur Travel снова дает такую возможность. Приобрести можно сразу пакетный тур, который включает и перелет, и проживание, и питание — это не только удобно, но и выгодно.

Индивидуальный подход — кто-то предпочитает пятизвездочный отель, чтобы все было включено, а кто-то с удовольствием выберет трехзвездочный отель и целый день будет на море или на экскурсиях. Вечерами — рестораны, кафе, дискотеки или просто прогулки по городу и набережной, где можно подышать морским воздухом и подумать о чем-то своем.

Компания также оказывает помощь в получении визы.

За подробной информацией можно обратиться в офис Aznur Travel:

Ташкент, отель «Узбекистан», 3-й этаж

Телефоны: 838−3636, 844−3636, 444−3636, 232−3636

E-mail: aznur2010@mail.ru / Facebook: fb.com/aznurtravel

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