Президент Узбекистана принял главу МВД России

Шавкат Мирзиёев и Владимир Колокольцев обсудили сотрудничество в сферах безопасности, миграции, подготовки кадров и других.

Владимир Колокольцев (справа) и посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 мая принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщило УзА.

Глава государства подчеркнул важность продолжения активного взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и незаконным оборотом оружия



Особое внимание на встрече было уделено вопросам реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе визита Президента Узбекистана в Россию 4−5 апреля, в том числе в миграционной сфере.

В качестве одного из приоритетных направлений отмечено развитие сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации кадров для правоохранительных структур.

Ранее в этот же день был подписан Протокола о взаимодействии между министерствами внутренних дел двух государств на 2017−2018 годы.