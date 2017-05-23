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Фото: мвд.рф

Главы МВД Узбекистана и России подписали протокол о взаимодействии

Министры внутренних дел Узбекистана и России подписали протокол о взаимодействии на 2017−2018 годы, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Сегодня, 14:24   Политика  

23 мая министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов и министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписали протокол о взаимодействии на 2017−2018 годы.

Мероприятие прошло в Ташкенте в рамках рабочего визита главы МВД России в Узбекистан. Как сообщила пресс-служба МВД России, протокол был подготовлен экспертами правоохранительных ведомств двух стран.

«Этот документ мы рассматриваем в качестве программного, определяющего дальнейшее развитие российско-узбекского сотрудничества в правоохранительной сфере, и позволяющего системно подходить к борьбе с преступностью на территориях наших государств», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Главы правоохранительных ведомств обсудили приоритетные вопросы сотрудничества, в числе которых состояние и перспективы взаимодействия по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и в розыскной деятельности.

«Особое внимание было уделено созданию представительства МВД России в Республике Узбекистан, а также широком информировании населения о его деятельности», — отмечается в сообщении.

По словам Владимира Колокольцева, в ближайшее время необходимо активизировать работу двух совместных российско-узбекских рабочих групп: по борьбе с незаконной миграцией и по решению вопросов, связанных с трудовой деятельностью и защитой прав трудящихся-мигрантов.

Российский министр предложил продолжить взаимодействие по данному направлению в форматах Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Текст: «Газета.uz»      790
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