Новая платежная система GlobUzCard создается в Узбекистане

В Узбекистане создается универсальная межбанковская розничная платежная система GlobUzCard, которая будет интегрирована с международными платежными системами. Положение о деятельности GlobUzCard (сокращенное название — GlobUz), принятое постановлением правления Центрального банка 8 апреля, было утверждено Министерством юстиции 15 мая.

Планируется создание совместного предприятия «Единый международный процессинговый центр» (ЕМПЦ), которое будет выполнять функции процессингового центра GlobUz. Органом управления ЕМПЦ будет координационный совет, в состав которого войдут руководители банков-членов GlobUz, ЕМПЦ и Ассоциации банков Узбекистана. Председатель совета и его заместитель будут избираться на двухлетний срок из членов совета.

Новая платежная система установит отношения с международными платежными системами (Visa, MasterCard, Union Pay International, JCB, American Express, Diners Club и другими) для обеспечения проведения операций в иностранной валюте с банковских карт GlobUz за рубежом и карт зарубежных банков на территории Узбекистана.

По мнению опрошенных «Газетой.uz» экспертов, появление новой платежной системы и нового процессингового центра, создав конкуренцию на рынка пластиковых карт в стране, окажет позитивное влияние на его развитие.

В настоящее время в Узбекистане действуют межбанковская платежная система UzCard. Единый общереспубликанский процессинговый центр обслуживает операции только в национальной валюте.