РУ O`Z ЎЗ
23 мая, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Новая платежная система GlobUzCard создается в Узбекистане

Новая межбанковская платежная система GlobUzCard будет интегрирована с международными платежными системами.

Сегодня, 09:34   Экономика  

В Узбекистане создается универсальная межбанковская розничная платежная система GlobUzCard, которая будет интегрирована с международными платежными системами. Положение о деятельности GlobUzCard (сокращенное название — GlobUz), принятое постановлением правления Центрального банка 8 апреля, было утверждено Министерством юстиции 15 мая.

Планируется создание совместного предприятия «Единый международный процессинговый центр» (ЕМПЦ), которое будет выполнять функции процессингового центра GlobUz. Органом управления ЕМПЦ будет координационный совет, в состав которого войдут руководители банков-членов GlobUz, ЕМПЦ и Ассоциации банков Узбекистана. Председатель совета и его заместитель будут избираться на двухлетний срок из членов совета.

Новая платежная система установит отношения с международными платежными системами (Visa, MasterCard, Union Pay International, JCB, American Express, Diners Club и другими) для обеспечения проведения операций в иностранной валюте с банковских карт GlobUz за рубежом и карт зарубежных банков на территории Узбекистана.

По мнению опрошенных «Газетой.uz» экспертов, появление новой платежной системы и нового процессингового центра, создав конкуренцию на рынка пластиковых карт в стране, окажет позитивное влияние на его развитие.

В настоящее время в Узбекистане действуют межбанковская платежная система UzCard. Единый общереспубликанский процессинговый центр обслуживает операции только в национальной валюте.

Текст: «Газета.uz»      2 666

Комментарии

  • Илья Кондрашов 23 мая 2017 09:36

    Если всё реализуют по уму, будет просто здорово


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:30

В Ташкенте запускается курс по финансам для предпринимателей

Сегодня, 08:42

Теракт на стадионе в Манчестере: 19 погибших, около 50 раненых

Сегодня, 08:30

Футзал: Узбекистан U-20 вышел в полуфинал чемпионата Азии (+видео)

Вчера, 22:02

Шавкат Мирзиёев встретился в Эр-Рияде с главами ряда стран

Вчера, 20:35

Глава МВД России посещает Узбекистан

Вчера, 20:13

Сенат соберется на 10-е пленарное заседание 27 мая

Вчера, 17:53

Как правильно выбрать кондиционер — советы от Artel

Вчера, 16:04

Исторический комплекс «Нуриллабой» в Хиве реконструируют

Популярное

Оксана Чусовитина введена в Международный зал славы гимнастики

Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию

Создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами

Бокс: Фазлиддин Гаибназаров уверенно победил Агустина Маураса (+видео)