Футзал: Узбекистан U-20 вышел в полуфинал чемпионата Азии (+видео)

Сборная Узбекистана по футзалу до 20 лет вышла в полуфинал чемпионата Азии, проходящего 16−26 мая в таиландском Бангкоке. В понедельник национальная команда одолела представителей Монголии со счетом 10:7.

В первом тайме соперники вышли вперед, забив два гола на седьмой и восьмой минутах. В дальнейшем стороны реализовали все свои выходы к воротам, а Акбар Усманов смог забить два гола, благодаря чему первая половина игры завершилась со счетом 5:4 в пользу узбекистанцев.

После перерыва команды действовали осторожнее. Несмотря на давление сборной Узбекистана, гол забили монгольцы. За пять минут до конца встречи они вышли вперед, но точный удар Саидризо Миршарофова позволил перевести игру в экстра-таймы.

Перед матчем Акбар Усманов имел на своем счету семь голов, однако в дополнительное время он отличился еще четыре раза, оформив по итогам встречи гекса-трик. Всего в турнире он забил 13 голов.

В полуфинальном матче 24 мая Узбекистан сыграет со сборной Ирана. Финалисты турнира получат право заявить свою команду до 18 лет на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе.

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