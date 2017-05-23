Комиссии по пожарной безопасности будут созданы во всех регионах

Среда в Узбекистане будет днем профилактики пожаров. Во всех регионах будут созданы комиссии по пожарной безопасности.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление по коренному совершенствованию деятельности подразделений пожарной безопасности органов внутренних дел, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

В целях совершенствования деятельности по обеспечению пожарной безопасности на всех уровнях на руководителей органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, органов самоуправления граждан и других организаций возложена персональная ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях.

Постановлением предусмотрено, что должностные лица обязаны ежеквартально осуществлять критический анализ противопожарного состояния подведомственных объектов и территорий.

Каждая среда недели объявлена днем профилактики пожаров (ранее по предложению Президента четверг был объявлен днем предотвращения и профилактики преступности).

На государственную службу пожарной безопасности возложена задача организации совместно с хокимами всех уровней глубокого и критического анализа причин произошедших крупных пожаров и условий, способствовавших их возникновению. По итогам анализов будут утверждаться дорожные карты, направленные на предупреждение пожаров.

Пожарная служба также должна проводить комплекс мероприятий по укреплению пожарной безопасности на объектах, имеющих особо важное государственное значение, пожарно-тактические учения и занятия.

Планируется показ по телевидению специальных информационных передач по освещению происшествий, связанных с пожарами, а также оперативных репортажей о пожарах и их ликвидации.

При Совете Министров Каракалпакстана и хокимиятах областей, городов и районов будут созданы комиссии по пожарной безопасности. Их основные задачи — осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности, выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению пожаров, координация деятельности госорганов, субъектов предпринимательства и органов самоуправления граждан в сфере пожарной безопасности, содействие в создании добровольных пожарных подразделений в сельской местности и отдаленных населенных пунктах и другие.