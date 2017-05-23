Глава МИДа принял делегацию Европарламента

23 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял прибывшую в страну делегацию Подкомитета по правам человека Европарламента. В составе делегации вошли депутаты Йозеф Вайденхольцер (Австрия), Клаус Бюхнер и Йоахим Целлер (Германия).

Как сообщила пресс-служба МИДа, в программе визита евродепутатов — встречи в палатах Олий Мажлиса Узбекистана, министерствах и ведомствах, а также с представителями гражданского общества.

В ходе беседы в МИДе были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и ЕС в сфере интересов Подкомитета по правам человека Европарламента.

По просьбе депутатов европейская сторона была проинформирована о проводимых в стране реформах в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах.