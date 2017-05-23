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Фото: twitter.com/darrylmorris

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Великобритании

Президент Узбекистана направил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с терактом в Манчестере.

Сегодня, 14:40   Политика  

23 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй послание с соболезнованиями в связи с террористическим актом в Манчестере, приведшим к многочисленным человеческим жертвам.

Глава государства попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» во время выступления американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Текст: «Газета.uz»      1 295
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