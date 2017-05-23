Баходир Бегалов назначен главой Госкомстата

Фото: stat.uz
Баходир Бегалов утвержден на должность председателя Государственного комитета Узбекистана по статистике. Соответствующий указ 23 мая подписал Президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Госкомстата.
Баходир Бегалов (1968 года рождения) — выпускник Московского экономико-статистического института (1992 год), доктор экономических наук, профессор.
С 2002 года он работал деканом факультета «Информационные технологии и менеджмент» Ташкентского государственного экономического университета. После — с 2011 года — был проректором по научной работе ТГЭУ.
В 2012—2016 годах Баходир Бегалов занимал должность заместителя председателя Госкомстата, после чего был назначен ректором Ташкентского финансового института.
Ранее — с 2010 года — Государственный комитет Узбекистана по статистике возглавлял Ботир Тураев.
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