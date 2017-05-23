Баходир Бегалов назначен главой Госкомстата

Председателем Государственного комитета Узбекистана по статистике стал Баходир Бегалов.

Баходир Бегалов утвержден на должность председателя Государственного комитета Узбекистана по статистике. Соответствующий указ 23 мая подписал Президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Госкомстата.

Баходир Бегалов (1968 года рождения) — выпускник Московского экономико-статистического института (1992 год), доктор экономических наук, профессор.

С 2002 года он работал деканом факультета «Информационные технологии и менеджмент» Ташкентского государственного экономического университета. После — с 2011 года — был проректором по научной работе ТГЭУ.

В 2012—2016 годах Баходир Бегалов занимал должность заместителя председателя Госкомстата, после чего был назначен ректором Ташкентского финансового института.

Ранее — с 2010 года — Государственный комитет Узбекистана по статистике возглавлял Ботир Тураев.