В Ташкенте запускается курс по финансам для предпринимателей
На курсе Alpha Education выступят ведущие специалисты из PwC, Oman Investment Company, Universal Bank, Colibri и других компаний.
Сегодня, 09:30
Общество
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Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на практический курс по финансам для предпринимателей.
Спикеры курса:
- Анвар Ирчаев — Председатель Совета Universal Bank, директор компании Orient Capital Management (в прошлом работал в McKinsey & Co. и Deutscher Investment Trust).
- Акмаль Васиев — менеджер по проектам и консультант в сфере финансов в компании DGP Research & Consulting (в прошлом финансовый директор в ООО SUPER IMAX — EVO, финансовый аналитик в International Beverages Tashkent — PepsiCo, General Motors Powertrain Uzbekistan, СП «УзБАТ»).
- Хайрулла Акромходжаев — партнер и учредитель фирмы налоговых консультантов RedePoint (в прошлом возглавлял налоговую практику в Colibri Law Firm, занимал различные руководящие позиции в фирме PwC — США, Казахстан и Узбекистан).
- Едгор Гафуров — возглавляет практику консалтинга компании Centil (в прошлом работал в международной консалтингово-аудиторской фирме PwC, возглавлял практику «Слияния и приобретения» в Евразийском регионе — Центральная Азия, Кавказ и Монголия).
- Рустам Шамурадов — финансовый аналитик инвестиционного отдела в Oman Investment Company (обучался в Católica Lisbon School of Business & Economics).
- Олим Алимов — директор консалтинговой компании Intelligent Analytics Group (в прошлом занимался проектом по совершенствованию и прогнозированию налогово-бюджетной политики Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан).
- Наталья Туралинова — главный бухгалтер СП ООО Binket Group и основатель учебного центра «Менталист» (в прошлом главный бухгалтер сети ресторанов Caravan Group и компании ATM Sanita Pharma).
Программа курса:
1. Знакомство с балансом:
- что такое баланс,
- зачем нужен баланс,
- как его правильно читать.
2. Движение денежных средств:
- отчет о прибылях и убытках,
- отчет о движении денежных средств.
3. Финансовый анализ:
- виды финансового анализа,
- зачем его нужно делать,
- как его делать правильно.
4. Коэффициенты оценки финансового состояния предприятия:
- рентабельность,
- активность,
- ликвидность,
- устойчивость.
5. Планирование бюджета:
- функции бюджета и его составляющие,
- этапы составления бюджета,
- примеры и практические занятия по составлению бюджета.
6. Налоги:
- для крупных и малых предприятий,
- налоговое планирование,
- налоги с фонда оплаты труда,
- косвенные и ресурсные налоги,
- налогообложение индивидуальных предпринимателей.
7. Сделки купли-продажи бизнеса:
- процесс,
- составляющие сделок.
Курс будет полезен владельцам бизнеса, руководителям компаний, специалистам отделов продаж, маркетинга, не имеющих специальной бухгалтерской и финансовой подготовки, начинающим финансовым менеджерам и экономистам.
Предварительное начало курса — 19 июня (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Обучение начнется после формирования группы.
Стоимость курса: 1,75 млн сумов.
Количество мест — до 20 человек.
Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.
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