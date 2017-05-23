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В Ташкенте запускается курс по финансам для предпринимателей

На курсе Alpha Education выступят ведущие специалисты из PwC, Oman Investment Company, Universal Bank, Colibri и других компаний.

Сегодня, 09:30   Общество     на правах рекламы

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на практический курс по финансам для предпринимателей.

Спикеры курса:

  • Анвар Ирчаев — Председатель Совета Universal Bank, директор компании Orient Capital Management (в прошлом работал в McKinsey & Co. и Deutscher Investment Trust).
  • Акмаль Васиев — менеджер по проектам и консультант в сфере финансов в компании DGP Research & Consulting (в прошлом финансовый директор в ООО SUPER IMAX — EVO, финансовый аналитик в International Beverages Tashkent — PepsiCo, General Motors Powertrain Uzbekistan, СП «УзБАТ»).
  • Хайрулла Акромходжаев — партнер и учредитель фирмы налоговых консультантов RedePoint (в прошлом возглавлял налоговую практику в Colibri Law Firm, занимал различные руководящие позиции в фирме PwC — США, Казахстан и Узбекистан).
  • Едгор Гафуров — возглавляет практику консалтинга компании Centil (в прошлом работал в международной консалтингово-аудиторской фирме PwC, возглавлял практику «Слияния и приобретения» в Евразийском регионе — Центральная Азия, Кавказ и Монголия).
  • Рустам Шамурадов — финансовый аналитик инвестиционного отдела в Oman Investment Company (обучался в Católica Lisbon School of Business & Economics).
  • Олим Алимов — директор консалтинговой компании Intelligent Analytics Group (в прошлом занимался проектом по совершенствованию и прогнозированию налогово-бюджетной политики Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан).
  • Наталья Туралинова — главный бухгалтер СП ООО Binket Group и основатель учебного центра «Менталист» (в прошлом главный бухгалтер сети ресторанов Caravan Group и компании ATM Sanita Pharma).

Программа курса:

1. Знакомство с балансом:

  • что такое баланс,
  • зачем нужен баланс,
  • как его правильно читать.

2. Движение денежных средств:

  • отчет о прибылях и убытках,
  • отчет о движении денежных средств.

3. Финансовый анализ:

  • виды финансового анализа,
  • зачем его нужно делать,
  • как его делать правильно.

4. Коэффициенты оценки финансового состояния предприятия:

  • рентабельность,
  • активность,
  • ликвидность,
  • устойчивость.

5. Планирование бюджета:

  • функции бюджета и его составляющие,
  • этапы составления бюджета,
  • примеры и практические занятия по составлению бюджета.

6. Налоги:

  • для крупных и малых предприятий,
  • налоговое планирование,
  • налоги с фонда оплаты труда,
  • косвенные и ресурсные налоги,
  • налогообложение индивидуальных предпринимателей.

7. Сделки купли-продажи бизнеса:

  • процесс,
  • составляющие сделок.

Курс будет полезен владельцам бизнеса, руководителям компаний, специалистам отделов продаж, маркетинга, не имеющих специальной бухгалтерской и финансовой подготовки, начинающим финансовым менеджерам и экономистам.

Предварительное начало курса — 19 июня (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Обучение начнется после формирования группы.

Стоимость курса: 1,75 млн сумов. Количество мест — до 20 человек.

Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.

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