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«Стартап-недели» определят лучшие проекты выпускников колледжей и вузов

Во всех регионах Узбекистана пройдут «Стартап-недели» для выпускников колледжей и вузов.

Сегодня, 11:02   Экономика  

В период с 5 по 16 июня во всех регионах Узбекистана пройдут «Стартап-недели» по отбору инновационных проектов выпускников профессиональных колледжей и высших образовательных учреждений. Проект инициирован Министерством труда и Министерством высшего и среднего специального образования при поддержке банков страны.

Выпускники получат возможность презентации проектов представителям банков и органов государственной власти на местах и потенциальным инвесторам, а также получить необходимую помощь и поддержку для начала бизнеса.

Для участия в «Стартап-неделях» выпускникам необходимо подать заявку, в которой нужно указать краткое описание проекта, его цель, решаемую социально-экономическую проблему (задачу), целевую аудиторию, стоимость (собственные средства, кредиты банка, средства инвесторов), срок реализации, планируемое количество рабочих мест и другие детали.

По итогам мероприятий планируется утвердить целевую программу мониторинга за ходом реализации и финансирования стартап-проектов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минтруда.

Текст: «Газета.uz»      897
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