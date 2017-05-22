«Стартап-недели» определят лучшие проекты выпускников колледжей и вузов

В период с 5 по 16 июня во всех регионах Узбекистана пройдут «Стартап-недели» по отбору инновационных проектов выпускников профессиональных колледжей и высших образовательных учреждений. Проект инициирован Министерством труда и Министерством высшего и среднего специального образования при поддержке банков страны.
Выпускники получат возможность презентации проектов представителям банков и органов государственной власти на местах и потенциальным инвесторам, а также получить необходимую помощь и поддержку для начала бизнеса.
Для участия в «Стартап-неделях» выпускникам необходимо подать заявку, в которой нужно указать краткое описание проекта, его цель, решаемую социально-экономическую проблему (задачу), целевую аудиторию, стоимость (собственные средства, кредиты банка, средства инвесторов), срок реализации, планируемое количество рабочих мест и другие детали.
По итогам мероприятий планируется утвердить целевую программу мониторинга за ходом реализации и финансирования стартап-проектов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минтруда.
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