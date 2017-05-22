Исторический комплекс «Нуриллабой» в Хиве реконструируют

Исторический комплекс «Нуриллабой» в Хиве будет реставрирован и реконструирован. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 19 мая.
Реконструкция, согласно документу, послужит развитию историко-архитектурного и туристского потенциала Хивы, ознакомлению общественности с историческим наследием и уникальными образцами культуры и искусства, а также сохранению национальной культуры и традиций.
В течение года в историческом комплексе будут построены и новые здания. На его территории будут организованы дом приемов, амфитеатр, галерея, ремесленные мастерские и ресторан национальной кухни.
Исторический комплекс «Нуриллабой» — летний дворец хивинских ханов, построенный для приемов иностранных послов.
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