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Владимир Колокольцев.

Фото: mvd.ru

Глава МВД России посещает Узбекистан

Глава МВД России начал рабочий визит в Узбекистан с посещения Самарканда.

Сегодня, 20:35   Политика  

Делегация Министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым в понедельник прибыла с рабочим визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Визит начался с Самарканда, где российская делегация посетила место захоронения первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, в Самарканде Владимира Колокольцева встретил министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов.

Во вторник в Ташкенте состоятся переговоры делегации российского МВД с Президентом Шавкатом Мирзиёевым и в ряде ведомств Узбекистана. Планируется посещение подразделений территориальных органов внутренних дел.

Намечено подписание протокола о взаимодействии министерств внутренних дел двух стран, который станет «действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов двух стран на ближайшее будущее».

Текст: «Газета.uz»      4 692
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