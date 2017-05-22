Глава МВД России посещает Узбекистан

Владимир Колокольцев.
Фото: mvd.ru
Делегация Министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым в понедельник прибыла с рабочим визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба МВД РФ.
Визит начался с Самарканда, где российская делегация посетила место захоронения первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
По данным пресс-службы МВД Узбекистана, в Самарканде Владимира Колокольцева встретил министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов.
Во вторник в Ташкенте состоятся переговоры делегации российского МВД с Президентом Шавкатом Мирзиёевым и в ряде ведомств Узбекистана. Планируется посещение подразделений территориальных органов внутренних дел.
Намечено подписание протокола о взаимодействии министерств внутренних дел двух стран, который станет «действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов двух стран на ближайшее будущее».
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