В Ташкенте появятся конные постовые

У Главного управления внутренних дел Ташкента появится конный отряд, для которого будут приобретены 50 служебных лошадей. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 1 мая «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

В списке основных задач нового отряда — обеспечение высокой маневренности и организация мобильных заслонов и кордонов при осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий, проводимых на открытой местности.

Конный отряд также займется охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан на центральных улицах столицы, в зонах отдыха и других местах массового пребывания граждан.

Конный отряд организуется в структуре Бригады патрульно-постовой службы Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка ГУВД.