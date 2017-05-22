«Узбекнефтегаз» создаст нефтехимический кластер в Кашкадарье

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» почти в четыре раза расширит мощности Шуртанского газохимического комплекса в 2017—2020 годах. Эти данные были обнародованы на прошедшей в Ташкенте международной выставке Global Oil Gas.

К 2021 году газохимический комплекс будет выпускать 450 тысяч тонн полимерной продукции (полиэтилен, полипропилен), а также освоит выпуск 50 тысяч тонн пиролизного дистиллята в год. Финансирование проекта стоимостью около 1 млрд долларов будет осуществлено за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана и собственных средств «Узбекнефтегаза». Сейчас разрабатывается расширенный базовый проект (FEED-2), начало строительных работ запланировано на второй квартал 2018 года.

По расчетам экспертов отрасли, столь существенный рост мощностей Шуртанского ГХК будет обеспечен за счет вовлечения в производство синтетической нафты с завода GTL (gas-to-liquid), который возводится в Кашкадарьинской области.

«Расширение мощностей комплекса будет интегрировано с возводимым GTL-заводом, что позволит создать в Узбекистане первый нефтехимический кластер», — сказал председатель правления холдинга Алишер Султанов на конференции в рамках выставки.

Напомним, что в ноябре 2009 года «Узбекнефтегаз», южноафриканская Sasol и малайзийская Petronas создали совместное предприятие Uzbekistan GTL для строительства завода синтетического топлива на базе Шуртанского ГХК. Однако СП так и не смогло привлечь внешние займы для финансирования строительства завода из-за неустойчивости цен на энергоресурсы.

В начале года Uzbekistan GTL, уже в статусе стопроцентной «дочки» «Узбекнефтегаза», приступила к строительству GTL-завода стоимостью 3,7 млрд долларов. Завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год. Срок реализации проекта — четыре года.

Подвижки в вопросах финансирования проекта появились после государственных визитов Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и Китай. В частности, стало известно, что Государственный банк развития Китая подписал соглашение о софинансировании строительства завода на сумму 1,2 млрд долларов. Кроме того, российский Газпромбанк планирует выделить на реализацию проекта порядка 320 млн долларов.

В свою очередь, дистиллят пиролиза, выпуск которого будет налажен в Шуртанском газохимическом комплексе, станет основой в производстве ароматических углеводородов (бензол, толуол). Глубина их переработки будет определять перспективы развития химической и текстильной отраслей, автомобилестроения, фармацевтики и производства стройматериалов в Узбекистане.