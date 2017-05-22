Рекомендации от производителя Artel, которые помогут лучше разобраться при выборе подходящей модели кондиционера.

Выбор кондиционера является одним из самых актуальных вопросов летнего сезона. Среди большого разнообразия на местном рынке перед каждым покупателем стоит вопрос о том, как выбрать подходящую модель.

Компания Artel шестой год обеспечивает жителей Узбекистана качественной и доступной бытовой техникой. Ежегодно технику этого производителя выбирают тысячи потребителей, и поэтому Artel по праву можно назвать выбором народа. Имея за плечами многолетний опыт общения с покупателями, компания предлагает свои рекомендации по выбору кондиционера.

В первую очередь, необходимо задать себе вопрос: «В какое помещение или комнату нужно установить охлаждающее устройство?», так как разная площадь помещения требует разной мощности кондиционера. Следует также учитывать количество людей и приборов (бытовая техника, компьютеры), которые будут находиться в комнате.

Важный момент: если комната находится на солнечной стороне или помещение имеет большую площадь остекления, то следует выбирать более мощную модель охлаждающего устройства.

Настенные сплит-системы Artel делятся на 4 категории (9000/12000/18000/24000). Указанные цифры обозначают холодопроизводительность устройств в БТЕ (БТЕ — единица измерения энергии, используемая для обозначения мощности тепловых установок).

Холодопроизводительность — это количество холода, которое кондиционер способен возместить для обработки тепла, выделяемого в помещении. Именно этот показатель определяет мощность системы охлаждения. Наличие лаборатории климатических испытаний на заводах Artel позволяет проверять параметры электротехники, для того, чтобы заявленные характеристики соответствовали действительности. Поэтому, выбирая кондиционеры Artel, можно быть уверенными в достоверности указанных технических данных.

Если стоит задача охлаждения более крупных помещений, рекомендуется остановить свое внимание на моделях напольного типа. В ассортименте кондиционеров Artel имеются напольные модели, с охлаждаемой площадью от 80 до 240 кв.м.

Еще одним важным фактором при выборе кондиционера является его энергоэффективность. Современные системы охлаждения оснащены инверторной технологией, позволяющей экономить до 30% электроэнергии в сравнении с обычными моделями. Дело в том, что в обычных (on-off) сплит-системах компрессор и двигатель вентилятора работают на полной мощности до того момента, как температура в комнате достигнет заданного значения, после чего компрессор отключается. В то время, как инверторная технология основана на непрерывной работе компрессора и двигателей вентиляторов, с возможностью плавного регулирования его мощности в зависимости от температуры в помещении.

Wi-Fi управление — это полезная функция в кондиционерах, которая позволит регулировать температуру не только в зоне покрытия роутера в доме, но и удаленно с любой точки мира в зоне действия сотовой сети передачи данных (GPRS, 3G, 4G). Такая функция присутствует в моделях кондиционеров Artel серии Shahrisabz и Inverter.

В этом сезоне производитель Artel готов удивить своих потребителей еще одной новинкой — мобильным кондиционером. Мобильный кондиционер не имеет наружного блока и тем самым может быть без труда установлен в любую комнату недалеко от окна. Покупатель получает легкость транспортировки и установки, а также эстетичный внешний вид устройства, которое гармонично впишется в интерьер.

При выборе системы охлаждения рекомендуется обратить внимание на возможность работы при низком напряжении. Кондиционеры Artel способны работать при низком напряжении, а также устойчивы к его перепадам, благодаря высококачественным компрессорам от мировых лидеров производства.

Следует отметить, что производитель Artel предлагает 3 года полной бесплатной гарантии на всю крупную бытовую технику, налажена сеть сервисных центров (более 30) по всей республике, а также сертифицировано более тысячи специалистов по монтажу и ремонту кондиционеров, которые доступны 7 дней в неделю по горячей линии. Благодаря этому потребители техники Artel могут в любое время обратиться за помощью квалифицированных специалистов.

Выбор кондиционера — это серьезная задача, потому что он напрямую влияет на рабочую продуктивность в офисе и уютную атмосферу в доме. Все вышеуказанные особенности и нюансы помогут лучше разобраться в том, какая именно модель нужна и тем самым сделать правильный выбор.

Телефон единого информационного центра: (+99871) 150−99−88.

Сайт: artelgroup.org

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