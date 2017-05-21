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Фото: newsday.com

Бокс: Фазлиддин Гаибназаров уверенно победил Агустина Маураса (+видео)

Профессиональный боксер Фазлиддин Гаибназаров одержал вторую победу в США.

Сегодня, 17:30   Общество   Спорт   Интервью  

Олимпийский чемпион 2016 года Фазлиддин «Fayzi» Гаибназаров (2−0−0, 1 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге в рамках вечера бокса «Кроуфорд — Диас» в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

В суперлегком весе (до 63,5 кг) узбекистанец выступил в 8-раундовом поединке против американца Агустина Маураса (6−2−4, 3 КО). Преимущество уроженца Бекабада Ташкентской области было явным: он несколько раз своими левыми ударами сотрясал соперника, который с трудом выстоял до конца боя. Все судьи единогласным решением отдали победу Гаибназарову (80/72, 80/72, 80/72).

Напомним, что менеджером узбекистанского боксера является Эгис Климас, а промоутером — компания Top Rank.

Видео

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Текст: «Газета.uz»      1 395
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