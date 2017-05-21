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Фото: Синьхуа

Оксана Чусовитина введена в Международный зал славы гимнастики

Прославленная спортсменка Узбекистана Оксана Чусовитина введена в Международный зал славы гимнастики.

Сегодня, 16:24   Спорт  

Знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина вошла в Международный зал славы гимнастики (IGHOF). Зачисление в его ряды состоялось во время 21-й ежегодной церемонии в субботу в Оклахома-Сити (США), cообщается на официальном сайте зала славы.

Помимо узбекистанской гимнастки, в Международный зал славы включены японец Сун Фудзимото (золотой призер Олимпиады-1976), Алексей Немов (4-кратный олимпийский чемпион) и американка Алисия Сакрамоне (серебряный призер Игр 2008 года).

Фото: instagram.com/oksana2016.

Оксана Чусовитина родилась 19 июня 1975 года в Бухаре. Начала свою карьеру в 1990 году в сборной СССР, она продолжает выступать по сей день. На Олимпиаде-1992 в Барселоне в составе Объединенной команды спортсменка стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве. Впоследствии выступала за сборные Узбекистана и Германии. На ее счету серебряная медаль ОИ-2008 в опорном прыжке, она трижды выигрывала чемпионаты мира, становилась чемпионкой Европы и Азиатских игр. Она также единственный человек в истории гимнастики (занесена в Книгу рекордов Гиннесса), принимавший участие в 7 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016).

20 мая спортсменка установила еще одно уникальное достижение — Чусовитина является единственной гимнасткой, которая продолжает выступать после включения в Международный зал славы.

Чусовитина также впервые в мире исполнила на опорном прыжке переворот вперед — сальто вперед согнувшись с поворотом на 360° и переворот вперед — сальто вперед прогнувшись с поворотом на 540°. На брусьях является автором элемента большой оборот назад с прыжком и поворотом на 360° и соскок двойным сальто назад в группировке с поворотом на 360° во втором сальто. На вольных впервые продемонстрировала очередной именной элемент — двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на 360° во втором сальто.

Всего за последние двадцать лет в IGHOF, который был основан в 1987 году, вошли 91 спортсмен из 22 стран мира.

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Текст: «Газета.uz»      1 833
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