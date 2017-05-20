Uzbek Tigers не смогли пробиться в полуфинал Всемирной серии бокса (+видео)

Полупрофессиональный боксерский клуб Uzbek Tigers потерпел поражение в гостях у команды Cuba Domadores в рамках ответного матча четвертьфинала Всемирной серии бокса WSB. Встреча, прошедшая в субботу в Гаване, завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

52 кг: Йосвани Вейтия vs. Жасурбек Латипов — 3:0 (49/46, 48/47, 49/46)

В первом поединке вечера чемпион Азии и двукратный призер чемпионатов мира 25-летний Жасурбек Латипов (1−1) вышел на ринг против двукратного призера ЧМ и чемпиона игр Центральной Америки и Карибского бассейна 25-летнего Йосвани Вейтия (21−3). Узбекистанец в первые три раунда действовал от обороны и казалось, что превосходил своего соперника по точным ударам, но лидировал на судейских карточках кубинец. Латипов перехватил инициативу и выиграл два последних раунда, но этого оказалось недостаточно для победы.

64 кг: Ласаро Альварес Эстрада vs. Эльнур Абдураимов — 3:0 (50/45, 50/45, 49/46)

Бронзовый призер ЧМ и чемпион Азии 22-летний Эльнур Абдураимов (6−3) выступил против трехкратного чемпиона мира и обладателя двух бронзовых наград Олимпийских игр Ласаро Альвареса Эстрады (23−1). Боксеры встречались в полуфинале ЧМ-2015, тогда победу одержал кубинец. Боксеры не боялись вступать в размен ударами, в которых успешнее действовал Ласаро. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением присудили победу хозяину ринга.

69 кг: Роньель Иглесиас vs. Шахрам Гиясов — 3:0 (48/47, 49/46, 49/46)

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпион Азии 23-летний Шахрам Гиясов (1−3) сражался с двукратным призером Игр четырехлетия и чемпионом мира 28-летним Роньелем Иглесиасом (19−4), которого он побеждал в четвертьфинале Олимпиады-2016. Но на сей раз соперник у себя в родных стенах оказался неприступным — удары кубинца чаще доходили до цели и были более акцентированными. Гиясов местами выдавал отличные отрезки, но в итоге уступил оппоненту.

81 кг: Хулио Сесар ла Крус vs. Бектемир Меликузиев — 3:0 (48/47, 50/45, 49/46)

Чемпион юношеских Олимпийских играх в Нанкине, двукратный чемпион Азии, вице-чемпион мира и Олимпиады 21-летний Бектемир Меликузиев (2−2) дрался против трехкратного чемпиона мира и золотого призера Олимпиады 27-летнего Хулио Сесара ла Круса (20−3). Спортсмены действовали очень осторожно, выбрасывали небольшое количество ударов, делая акцент на точность и реакцию. Кубинец получил небольшое преимущество, воспользовавшись ошибками в обороне оппонента в первых раундах, и выстоял поздний натиск узбекистанца.

+91 кг: Хосе Лардует Гомес vs. Баходир Жалолов — 3:0 (49/45, 50/44, 50/44)

В последнем бою вечера чемпион Азии 22-летний Баходир Жалолов (1−2) вышел на ринг против 27-летнего Хосе Лардуета Гомеса (6−2). Уроженец Сурхандарьи неплохо начал встречу, нанес несколько хороших ударов джебом, но после кубинец смог изменить течение поединка и выйти победителем по итогам пяти изнурительных раундов.

Несмотря на победу «Узбекских тигров» в Ташкенте (3:2), по сумме двух матчей (7:3) в полуфинал турнира выходит команда Cuba Domadores.

Видео матча

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