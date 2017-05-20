Создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами

Указом Президента при Кабинете Министров образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.

При Кабинете Министров Узбекистана образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. Новое ведомство создано указом Президента Шавката Мирзиёева на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Как сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан», указ главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» направлен на обеспечение стабильности, мира и согласия в обществе, укреплении в сознании граждан чувства принадлежности к большой единой многонациональной семье, всестороннюю поддержку и развитие деятельности национальных культурных центров и обществ дружбы, расширение культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

На комитет возложено участие в решении задач по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, достигнутых рубежей и успехов во всех сферах жизни страны, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.

На данный момент в Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.