Узбекистан и Туркменистан договорились о транзите и перетоке электроэнергии

Фото: nipisp.ru
Компания «Узбекэнерго» и Министерство энергетики Туркменистана в субботу подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии.
Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши в субботу подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков.
Как сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана, меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.
Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК «Туркменэнерго» перед «Узбекэнерго» по взаимосогласованной цене.
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