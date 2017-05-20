Узбекистан и Туркменистан договорились о транзите и перетоке электроэнергии

«Узбекэнерго» и Минэнергетики Туркменистана подписали меморандум в сфере транзита и перетока электроэнергии.

Компания «Узбекэнерго» и Министерство энергетики Туркменистана в субботу подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии.

Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши в субботу подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков.

Как сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана, меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.

Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК «Туркменэнерго» перед «Узбекэнерго» по взаимосогласованной цене.