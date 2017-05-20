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Ашхабад.

Фото: tdh.gov.tm

Ташкент и Ашхабад установили побратимские отношения

Столицы Узбекистана и Туркменистана стали-городами-побратимами.

Сегодня, 17:19   Политика  

Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ташкент и Ашхабад было подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши.

Подписи под документом поставили хоким Ташкента Рахмонбек Усманов и хяким Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев, сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана.

Соглашение направлено на развитие торговли, экономических, научных, культурных, спортивных, туристических и других связей между столицами двух стран.

Как сообщило УзА, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров заявил журналистам, что на улице Махтумкули в Ташкенте, где на днях открыт памятник туркменскому поэту, будет создан Ашхабадский сад.

Текст: «Газета.uz»      2 770
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