Ташкент и Ашхабад установили побратимские отношения

Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ташкент и Ашхабад было подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши.

Подписи под документом поставили хоким Ташкента Рахмонбек Усманов и хяким Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев, сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана.

Соглашение направлено на развитие торговли, экономических, научных, культурных, спортивных, туристических и других связей между столицами двух стран.

Как сообщило УзА, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров заявил журналистам, что на улице Махтумкули в Ташкенте, где на днях открыт памятник туркменскому поэту, будет создан Ашхабадский сад.