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Фото: uzbekenergo.uz

Река Чирчик подтопила дома в Куйичирчикском районе

Уровень воды в реке Чирчик резко поднялся из-за выпуска большого объема воды из Чарвакского водохранилища.

Сегодня, 16:39   Общество  

18 мая в 17:40 из-за выпуска воды объемом более 800 кубометров в секунду из Чарвакского водохранилища резко поднялся уровень воды в реке Чирчик.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в результате произошел смыв левой стороны берега реки на территории населенного пункта Ахунбабаев, сельского схода граждан (ССГ) «Янги хаёт» Куйичирчикского района Ташкентской области, а в 23:30 произошло частичное подтопление сельскохозяйственных угодий 8 домов и возникла угроза подтопления 28 домов (132 жителей) в махалле «Таджик авул» ССГ «Абай».

На месте был организован штаб из числа представителей МЧС, хокимията Ташкентской области, Узгидромета, Госкомавтодора, УВД и Управления водного хозяйства Ташкентской области.

С привлечением 50 рабочих и 7 грузовых автомашин, 3 погрузчиков, 1 автокрана и 1 бульдозера было проведено 35 м берегоукрепительных работ. В результате устранена опасность дальнейшего затопления территории. Берегоукрепительные работы продолжаются.

Текст: «Газета.uz»      2 357
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